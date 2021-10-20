لقاح «كورونا» يهدد مشاركة ديوكوفيتش في «أستراليا»

المصدر: ميلبورن ■ أ.ف.ب

حذّر مسؤول أسترالي، أمس، من أنه من غير المرجح أن يحصل نجوم التنس غير الملقحين على تأشيرات للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، ما ألقى بظلال من الشك على مشاركة حامل اللقب والمصنف أوّل عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأشار دان أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، إلى أنه لا يتوقع استثناءات للقوانين الأسترالية الخاصة بلقاح فيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في يناير المقبل. وقال أندروز «الفيروس لا يهتم بتصنيفك أو عدد بطولاتك، لاعب كرة المضرب غير الملقح لن يحصل على تأشيرة للدخول إلى هذا البلد».

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