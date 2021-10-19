رجل أعمال يعترف بالذنب في تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا

المصدر: الإمارات اليوم ود.ب.أ

أقر رجل الأعمال البريطاني ديفيد هندرسون (66 عاما)، بالذنب في الاتهامات المتعلقة بحادث الطائرة الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم إيميليانو سالا سنة 2019. واعترف، بارتكابه عمل غير قانوني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، حيث يتعلق الأمر باستئجار الطائرة دون مراعاة قواعد السلامة والتراخيص المعمول بها، بجانب أنه قام بتعيين الطيار ديفيد إيبوتسون لقيادة الطائرة في آخر لحظة، على الرغم من أن رخصة الطيران الخاصة به منهية قبل سنة.

وأقر هندرسون بذنبه في الاتهامات الموجهة إليه بعدما طلب المثول أمام المحكمة أمس، عشية جلسة محاكمته أمام محكمة كارديف كراون. ويمثل هندرسون أمام المحكمة بعد اتهامه بتعريض سلامة الطائرة للخطر. وجرى اختيار هيئة محلفين مكونة من سبعة رجال وخمس سيدات للاستماع إلى القضية بعد أن أكدوا في البداية أنهم ليسوا من مشجعي كارديف سيتي أو اعتادوا حضور مباريات كرة القدم بشكل دوري.

يذكر أن الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني سالا (28 عاما) إلى ويلز من فرنسا، بعد توقيعه للانضمام إلى صفوف كارديف، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الانجليزي في 21 يناير 2019. وكان فريق كارديف سيتي، الذي كان ينافس بالدوري الانجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية للنادي الويلزي.

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