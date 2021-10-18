رسالة خاصة من كومان إلى جمهور برشلونة بعد الفوز على فالنسيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عبر حسابه في "تويتر" صورة احتفالية بعد فوز الفريق الكاتالوني على فالنسيا 3-1، أمس الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، كتب فيها: "انتصار جيد في بداية أسبوع مهم.. يحيا برشلونة" في رسالة لجمهور الفريق تحمل مغزى كبير للحصول على دعم المشجعين خصوصاً الذين ينادون بإقالته لعدم قناعتهم بفكره التكتيكي.

وسجل أهداف برشلونة الفتى الذهبي إنسو فاتي في الدقيقة 13، والهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (41)، والبرازيلي فيليب كوتينيو (85)، فيما أحرز الهدف الوحيد لفريق فالنسيا لاعبه خوسيه جايا (5).

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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