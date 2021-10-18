"ميسي الجديد" يبهر جمهور برشلونة بهدف خرافي ورقم صاعق (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قاد النجم الصغير إنسو فاتي برشلونة للفوز على فالنسيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أصبح أول لاعب يسجل 13 هدفًا في "الليغا" قبل سن 19 سنة.

وسجل فاتي هدفاً خرافياً على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة السابقة لبرشلونة، حيث تسلم الكرة من خارج المنطقة ومررها إلى الهولندي ممفيس ديباي قبل أن يسدد بدقة متناهية على يسار حارس فالنسيا وسط ذهول عشاق البارسا المتعطشين للانتصارات الغائبة منذ فترة.

وتسبب فاتي أيضاً بضربة جزاء أحرز منها ديباي الهدف القاني قبل أن يختم فيليبي كوتينيو المباراة بهدف ثالث، ليرفع برشلونة رصيده في ترتيب الدوري الاسباني الى 15 نقطة من 8 مباريات وبفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

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