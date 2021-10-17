احتفال جماعي يتسبب في انهيار مدرجات ملعب في الدوري الهولندي (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو لانهيار مدرج إحدى الملاعب الهولندية نتيجة القفز الجماعي لمشجعي فريق فيتيس أثناء احتفالهم بالفوز على فريق إن آي سي في الدوري الهولندي لكرة القدم، دون أن تحدث أي إصابات.

ولم تكن الحالة الوحيدة لانهيارات في ملاعب كرة القدم الهولندية، إذ شهد العام قبل الماضي سقوط جزء من مدرج المقصورة الرئيسية لملعب "أفاس" معقل نادي ألكمار الهولندي، دون أن يسفر ذلك أيضاً عن أي إصابات.

انهيار جزء من مدرج جماهير فيتيس أثناء احتفالهم بفوزهم 1-0 على فريق إن آي سي بالدوري الهولندي.😳🏟pic.twitter.com/lSKnIDubE8 — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news