محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو.. كلوب يتغنى بالفرعون المصري (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح واعتبره أفضل لاعب في العالم بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

ومرر صلاح كرة رائعة بوجه القدم الخارجي إلى ساديو ماني ليفتتح التسجيل، وأضاف هدفا بمهارة فردية ليجعل النتيجة 4-صفر في أول مباراة لصاحب الأرض تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

وقال كلوب لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل".

وأضاف "أداؤه كان مذهلا اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد سبعة أهداف.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي) سبورت التلفزيونية "في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء، أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل، أو أحاول أن أسجل بنفسي".

وأضاف "يتعلق الأمر بالفريق دائما، وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق. أهم شيء أننا سجلنا أهدافا جميلة، كل خط الهجوم سجل".

وكان صلاح ضمن العديد من لاعبي ليفربول خاضوا مباريات مع منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي، لكن الفريق تماسك سريعا وسحق واتفورد.

وقال كلوب "بعد التوقف الدولي يكون من الصعب استعادة الإيقاع حيث يلعب اللاعبون هناك بطرق مختلفة، لكن الفريق ظهر بشكل جيد رغم المشاركة في مران واحد قبل مباراة اليوم".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أن واتفورد كان يملك الأفكار، لكننا لم نتركه يلعب. الأهداف كانت مذهلة، وأدينا بنهج رائع وبطاقة وبشخصية".

مترجم | كلوب يرى أن النجم العربي محمد صلاح @MoSalah هو اللاعب الأفضل في العالم حالياً :" من أفضل منه ؟! ".pic.twitter.com/rjBSMko3Tw — أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) October 16, 2021

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