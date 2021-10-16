محمد صلاح يجبر أسطورة ليفربول على الكتابة باللغة العربية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

عبر أسطورة ليفربول، الويلزي إيان راش، عن إعجابة بالمستوى اللافت الذي يظهر عليه نجم الريدز محمد صلاح، وعلق راش باللغة العربية على الهدف الجميل الذي سجله محمد صلاح اليوم السبت في شباك واتفورد، إذ كتب عبر حسابه في "تويتر": "ماشاء الله.. محمد صلاح الأفضل".

واعتماد لاعب كبير مثل إيان راش على اللغة العربية في تغريدته، بمثابة دعم كبير لمحمد صلاح ولمسيرته المتميزة في الدوري الإنجليزي والأرقام القياسية التي يواصل تحظيمها، واعتراف من اللاعب الأسطورة أن الفرعون المصري يستحق ان يكون أفضل لاعب في العالم.

وواصل نجم وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف حيث سجل هدفا وصنع آخر كما أحرز زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد اليوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم السبت بالمرحلة الثامنة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى سبعة متصدرا مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور ثمان جولات.

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