أنس جابر.. أول عربية في الـ10 الأوائل لـ «التنس العالمي»

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر صعودها إلى المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تأهلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة بالفوز على الإستونية أنيت كونتافيت 7 /‏‏ 5 و6 /‏‏ 3 مساء أول من أمس ضمن منافسات دور الثمانية.

وستوجد أنس جابر للمرة الأولى ضمن المراكز الـ10 الأولى بالتصنيف العالمي في نسخته التي تصدر الإثنين المقبل، بعد أن تأهلت إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفات ذات الـ1000 نقطة. وهذا إنجاز غير مسبوق للاعبي التنس العرب، سواء على مستوى الرجال أو السيدات. واحتاجت أنس جابر إلى 86 دقيقة للتغلب على كونتافيت والتأهل إلى المربع الذهبي.

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