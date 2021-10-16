إلقاء القبض على قاتل العداءة الكينية تيروب

المصدر: مومباسا ■ أ.ف.ب

أعلنت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا، مساء أول من أمس، إلقاء القبض على زوج العداءة الكينية الراحلة أجنيس جيبيت تيروب بتهمة قتلها. وذكرت المديرية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه «جرى إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيس بجريمة القتل البشعة للعداءة أجنيس تيروب التي كانت تبلغ من العمر 25 عاماً».

وأضافت: «أُلقي القبض على إبراهيم روتيش، الذي كان على علاقة بالرياضية، قبل دقائق في تشانجاموي بمحافظة مومباسا، حيث كان يحاول الفرار إلى دولة مجاورة للهروب من العدالة».

وأوضحت المديرية أنه يعتقد أن روتيش طعن تيروب حتى الموت قبل أن يختبئ، مضيفة أنه اصطدم بسيارته مع سيارة شحن خلال محاولته الهروب.

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