"أديداس" و"نايكي" في خطر.. أزمة فيتنامية تهدد أكبر شركتين في صناعة مستلزمات الرياضة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن أكبر شركتين في العالم لإنتاج الملابس والأدوات الرياضية في خطر بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على عدم عودة العمال الفيتناميين إلى تايوان لاستكمال عملهم في أحد أكبر شركات صناعة الأحذية في العالم. وأوضحت صحيفة "زينغ نيوز" أن فشل عشرات الآلاف من الموظفين في العودة إلى العمل في وحدة فيتنامية تابعة لأكبر صانع للأحذية الرياضية في العالم، يعرض خطط العودة إلى الإنتاج الكامل الشهر المقبل للخطر.

وأشارت إلى أنه عاد فقط من 20% إلى 30% من العمال إلى مركز عمليات شركة صناعة الأحذية التايوانية "بو شين كروب" في مدينة هو شي مينه.

وبينت أن أكثر من 40 ألف عامل لم يعودوا بعد، وأن أبرز عملاء الشركة كل من نايكي وأديداس، إذ أنه عاد الآلاف من العمال المهاجرين الفيتناميين إلى مقاطعاتهم الأصلية خلال فترة وباء "كوفيد 19"، والشركة غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها زيادة عدد الموظفين للعمل بكامل طاقتها كما هو مخطط له في منتصف نوفمبر.

وتابعت: "يضاف هذا التهديد إلى أشهر من الضغط على سلاسل التوريد الصناعية العالمية، حيث أجبرت جائحة "كوفيد 19" المصانع والموانئ على الإغلاق في جميع أنحاء آسيا، المنتج الرئيسي لرقائق الكمبيوتر والمواد الخام والسلع الاستهلاكية الجاهزة مثل الأحذية الرياضية وألعاب الأطفال والسيارات.

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