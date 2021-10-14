حارس المنتخب السعودي يغيب فترة طويلة بسبب الإصابة

المصدر: وكالات

تأكد غياب الدولي محمد العويس حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي فترة طويلة، بعد الفحوص التي خضع لها الأربعاء إثر إصابته في مباراة "الأخضر" ضد الصين الثلاثاء ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم. وقال الاتحاد السعودي في بيان "أكّدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد العويس بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة المنتخب الوطني يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن العويس (30 عاماً) سيغيب مدة شهرين عن الملاعب. وتعرّض العويس، لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع إلكيسون مهاجم المنتخب الصيني، ليسقط الحارس السعودي أرضاً ممسكاً ركبته.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي في علاج العويس، ليجري المدرب الفرنسي هيرفيه رينار تغييرا اضطراريا دافعاً بالحارس البديل فواز القرني في الدقيقة 69، قبل أن يرتكب الاخير خطأ فادحاً في تلقي الهدف الصيني الثاني. غرّد اللاعب بعد اصابته "شكرا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميله كلنا يد وحده، وبأذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم".

وانفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن أستراليا، عقب فوزه الصعب على ضيفه المنتخب الصيني 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

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