أسطورة الوحدات يجيب على سؤال يشغل كل الأردنيين.. "الدوري لمين؟"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف أسطورة نادي الوحدات وصاحب الجماهيرية الجارفة منذ كان لاعباً مهارياً في صفوف "المارد الأخضر" والمنتخب الأردني عن هوية الفريق المنتظر تتويجه بلقب الدوري الأردني للمحترفين بكرة القدم والذي انحصر منطقياً بين فريقي الوحدات والرمثا المتشاركين في الصدارة برصيد 40 نقطة قبل جولتين على ختام المسابقة.

وتشتعل المنافسة على اللقب الأردني بين الناديين في وقت يتربص فريق السلط الثالث (36 نقطة) لتعثرهما، فيما تبدو ظروف زعيم الكرة الأردنية الفيصلي شبه مستحيلة (33 نقطة).

وتنتظر الرمثا المتقدم بفارق المواجهات المباشرة مع الوحدات، مباراتين أمام معان (16 أكتوبر الجاري) وشباب الاردن (21 أكتوبر) على التوالي، فيما يواجه الوحدات فريقي الجزيرة (16 أكتوبر) وسحاب (21 أكتوبر).

وأمام هذه المعطيات، أجاب نجم الوحدات المعتزل رأفت علي على السؤال الشاغل لكل الأردنيين: "الدوري لمين؟"، فقال لصحيفة الغد الأردنية: "الإجابة مرتبطة بقدرة الإدارات والأجهزة الفنية على التعامل مع اللاعبين في هذه المرحلة، ومرتبط ايضا بقدرة الأجهزة الفنية على قراءة المشهد ودراسة الفرق التي ستلاقيها في الجولات الثلاثة الأخيرة بالدوري، كما يعتمد ايضا على وعي الجماهير التي يفترض أن تكون مدركة لاهمية المرحلة، فيما المسؤولية الكبرى ملقاه على عاتق نجوم الفريقين".

وأضاف: "تقع مسؤولية أكبر على الإدارات التي يفترض أن تمنح فرقها في هذه المرحلة أولوية قصوى، من خلال تأمين مستحقات اللاعبين بالدرجة الأولى، وبث الروح الحماسية بشكل مدروس وعلمي بعيدا عن تشكيل ضغط سلبي قد يتسبب في ضياع اللقب".

وتابع: ندرك جيدا الضغط النفسي الذي يعيشه لاعبو الوحدات والرمثا في هذه المرحلة، في ظل جماهيرية نادييهما ، ولكن على لاعبي الخبرة في الفريقين، التعامل باحترافية ونقل خبراتهم إلى زملاء لم يعيشوا ابدا هذا التنفاس الشرس، وبدا تأثرهم سلبيا بالاجواء الحالية، لدرجة الوصول إلى الرهبة في المباريات، وهو أمر خطير يحتاج من المدربين لوقفة".

وأكمل: "الحذر المبالغ فيه، خشية ضياع نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري، قد يفقد الرمثا والوحدات تركيزهما، وهو ما يرجح مزيدا من نزيف النقاط، ويبقى الأمر مرهونا بخبرة اللاعبين في التعامل مع هذه الظروف".

وختم: "جواب سؤال (الدوري لمين)، ربما يعتمد بشكل كبير، على مدى قدرة الوحدات والرمثا على الإستفادة من فترة التوقف الحالية، التي نعتقد أنها جاءت مناسبة، بعد تعثر الفريقين في المباراتين الأخيرتين، وهو ما اثار جماهيرهما الباحثة عن تصحيح المسار في المرحلة المقبلة".

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