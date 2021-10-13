غلطة سراي يحدد موقفه من جوهرة الزمالك المصري مصطفى محمد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يستعد نادي غلطة سراي التركي لتفعيل بند شراء الدولي المصري مصطفى محمد المُعار من الزمالك، بعدما أعطى المدرب فاتح تريم الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتعاقد بشكل نهائي مع النجم المصري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن مصطفى محمد الذي تألق في مباراة منتخب مصر مع ليبيا بصنع هدف وتسجيل اخر خلال مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم والتي انتهت مصرية 3-صفر، مما دفع إدارة غلطة سراي لسرعة التحرك للحصول على خدمات "الفرعون الشاب" بشكل نهائي قبل الموعد النهائي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن مصطفى محمد (23 سنة) كان قريب من الانتقال الى بوردو الفرنسي في فترة انتقالات الصيف الماضي بعدما وافق غلطة سراي على الصفقة غير أن الزمالك وقف حجر عثرة أمام إتمامها.

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