أغرب صورة مع محمد صلاح في ملاعب كرة القدم.. بطلها طفل ليبي (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رغم الحراسة الأمنية المشددة التي فرضت على النجم المصري محمد صلاح في مباراتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وعدم القدرة على التقاط صور تذكارية معه بعد أو قبل المباراة بسبب "البودي جارد"، إلا أن طفل ليبي نجح في التقاط صورة تذكارية نادرة مع النجم المصري أثناء المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة وتصدر مجموعته.

ونظراً لصغر حجم ملعب المباراة التي تقابل فيها المنتخب المصري مع ليبيا، نجح الطفل الليبي من الإقتراب لمحمد صلاح أثناء تنفيذه إحدى الركلات الركنية والتقط صورة معه دون أن يدري محمد صلاح بذلك، ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي على تويتر الصورة التي التقطها الطفل وانتشرت في ليبيا، والتي تعتبر من أغرب الصور الشخصية مع محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد نال العديد من الانتقادات نتيجة عدم ظهوره بالشكل المطلوب مع المنتخب المصري وعدم تسجيله لأي هدف في حتى الأن في المرحلة الحالية من التصفيات إضافة إلى تقييمه الغير جيد من نقاد رياضيين مصريين، ونجح صلاح في صناعة الهدف الثالث لمصر في مباراة ليبيا الأخيرة، أحرزه النجم المصري رمضان صبحي، ولكن لم ينجح صلاح في مواصلة هوايته في التهديف.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول والدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف منها هدف عالمي في مباراته الأخيرة أمام المان سيتي وهو ما كان حديث العالم والصحف الرياضية التي صنفت محمد صلاح، كأفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news