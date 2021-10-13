حارس السعودية يبكي بعد "خطأ كارثي".. وهكذا قابله وزير الرياضة بعد المباراة (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دخل حارس مرمى المنتخب السعودي فواز القرني في نوبة من البكاء بعدما ارتكب خطأ فادحاً، أمس الثلاثاء، خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، خصوصاً انه اشترك في الشوط الثاني بدلاً من الحارس الأساسي محمد العويس الذي تعرض إلى إصابة قوية.

وأخطأ القرني في تقدير كرة زاحفة مسددة من خارج المنطقة فانزلقت من بين يديه ودخلت الشباك، وكاد يتسبب في خسارة الأخضر، النقاط الثلاث لكن السعودية انتصرت في النهاية 3-2.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل داعمًا للحارس فواز القرني 🤍🇸🇦

تصوير: @BaderAlHamad5

pic.twitter.com/49hG3nnFHx — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) October 12, 2021

وذكرت الصحف السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ساند القرني بعد المباراة وقال له: "انسى اليوم.. أنت بطل، أنت بطل.. أنت لا تستطيع فعل شيء اليوم.. ولكنك تستطيع التعويض في الفترة المقبلة".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأسترالي، بينما نظيره الصيني في المركز الخامس بـ 3 نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news