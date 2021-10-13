نجم المغرب يسجل هدفاً بـ "مقصية رونالدو" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سجل النجم المغربي سفيان بوفال هدفاً على الطريقة المفضلة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ سجله من مقصية رائعة في شباك المنتخب الغيني خلال المباراة التي انتهت بفوز "أسود الأطلس"، 4-1، أمس الثلاثاء، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

هدف عالمي رابع من المنتخب المغربي باقدام سفيان بوفال وعلى غرار أيوب الكعبي ضربة مقص وهدف مقصي رائع. ) pic.twitter.com/NwewunNw4E — Rora 12345678 (@12345678Rora) October 12, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الساحر في الدقيقة 89 بمقصية ليسهم في رفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة التاسعة ليتأهل رسمياً إلى المرحلة الإقصائية من تصفيات المونديال.

ويعتبر بوفال أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا إذ خاض تجربة رائعة مع ساوثهامبتون الإنجليزي وسلتا فيغو الاسباني وأخيراً إنجيه الفرنسي.

وتزامن هدف بوفال مع مقصية رائعة لعبها كريستيانو رونالدو أمس الثلاثاء في مباراة منتخب بلاده مع لوكسمبورغ (5-صفر) لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

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