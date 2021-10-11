الأهلي المصري يكرم حسن حمدي وحسن مصطفى بمنحهما القلادة الذهبية

المصدر: وكالات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، منح قلادة النادي الذهبية لكل من حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي،اليوم الأثنين، أن مجلس الإدارة قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، قلادة الأهلي الذهبية، تقديرًا لعطائه في ما يزيد عن 50 عاما قضاها في خدمة النادي في مختلف المناصب لاعبا ومديرا للكرة ومشرفا على الفريق الأول وعضو بمجلس إدارة النادي وأمينا للصندوق ووكيلا للنادي ونائبا للرئيس، ثم كرئيس للنادي في الفترة ما بين عامي 2002 و2014.

وأضاف الأهلي في بيانه:"كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ،قلادة الأهلي الذهبية، أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن".

وتابع الأهلي أن مجلس إدارة النادي قرر إقامة حفل تكريم لكلا الرمزين الكبيرين يوم 20 أكتوبر الجاري.

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