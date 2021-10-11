"بودي جارد" يرافق محمد صلاح في ليبيا بتكليف من هذه الجهة (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تسبب النجم المصري محمد صلاح بحالة من الغموض أثناء تواجده في ليبيا مع منتخب مصر لخوض لقاء هام سيحدد بنسبة كبيرة ملامح متصدر المجموعة في صراع التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تساءلت المواقع الليبية عن الحارس الشخصي المرافق لمحمد صلاح في كل تحركاته هناك، كما نشر موقع "ليبيا المستقبل" صورة أثناء تواجد هذا الشخص رفقة صلاح من داخل فندق البعثة، حيث يلازمه في كل تحركاته.

وكشف الموقع الليبي أن الشخص الذي يُلازم محمد صلاح جاء بناءً على تعليمات من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، لمسئولي اتحاد الكرة المصري، والذي قرر توفير حماية خاصة للاعب بمجرد انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، وذلك بناءً على طلب من إدارة الأمن في ليفربول الإنجليزي، سواء في المباريات التي يخوضها منتخب مصر على ملعبه أو خارجه.

يلتقي منتخبا مصر وليبيا، في الحادية عشر من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، والمقرر إقامتها على ملعب بني غازي، وتحتل مصر صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من الفوز على أنجولا وليبيا، والتعادل مع الجابون، بينما تتواجد ليبيا في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط من فوزين على الجابون وأنجولا، وتلقى الخسارة من مصر في الجولة الثالثة التي لعبت يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهد عدد من المباريات للنجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده لعدد من التجاوزات بعد ختام المباريات من الجمهور الذي كان يبحث عن التقاط الصور التذكارية مع النجم المصري، وهو ما تسبب في مشاكل سابقة لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة المصرية على توفير حراسة شخصية لصلاح أثناء تواجده في مصر وظهر ذلك في مباراة ليبيا الأولى وتواجد الأمن بسرعة رفقة اللاعب المصري منع أي شخص من الاقتراب منه.

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