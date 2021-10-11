روي كوستا رئيساً جديداً لنادي بنفيكا المتخبط بأزماته

المصدر: لشبونة ■ أ.ف.ب

اختار أعضاء بنفيكا البرتغالي النجم الدولي السابق، روي كوستا، لكي يكون رئيساً جديداً للنادي، وذلك لخلافة لويس فيليبي فييرا، الذي ألقي القبض عليه في يوليو. وقال النادي إن كوستا (49 عاماً) فاز بشكل مريح في الانتخابات لولاية مدتها أربعة أعوام، بحصوله على 84.48% من الأصوات، مقابل 12.24% فقط لمنافسه فرانسيسكو بينيتيز. وكشف النادي أن أكثر من 40 ألفاً من أعضائه قد شاركوا في التصويت، وهي نسبة قياسية. وسيستلم كوستا رئاسة النادي، الذي بدأ فيه ابن العاصمة لشبونة مسيرته الكروية في الفئات العمرية عام 1977، ومع الفريق الأول عام 1990، وأنهى فيه أيضاً مشواره الكروي عام 2008، بعدما مر بفيورنتينا (1994-2001) وميلان (2001-2006) الإيطاليين.

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