أمير بريطاني يدعو محمد صلاح إلى "إصلاح الكوكب"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجّه الأمير البريطاني ويليام دعوة إلى النجم المصري محمد صلاح وعدد من المشاهير لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" المقرر يوم 17 أكتوبر الجاري في لندن، وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم للحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.

ويعتبر محمد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل الذي سيقام في لندن، تقديرا لدوره الملهم للشباب.

وذكرت قناة روسيا اليوم أنه تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن خمسة فائزين في حفل يوم 17 أكتوبر، وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

وأوضحت أنه من بين النجوم الذين تمت دعوتهم لحفل جائزة "إيرثشوت"، النجم المصري هداف الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الممثلين ديفيد أوريلوو، وإيما طومسون وإيما واتسون.

وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

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