سليماني.. أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

انفرد إسلام سليماني بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تسجيله ثنائية في مرمى النيجر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 6-1، ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022 أول من أمس.

وكان مهاجم ليون الفرنسي (33 عاماً) عادل الرقم القياسي المسجل باسم عبدالحفيظ تاسفاوت الذي دافع عن ألوان منتخب «محاربو الصحراء» بين عامي 1990 و2002، في الثاني من سبتمبر الماضي خلال فوز فريقه الكاسح على جيبوتي 8-1 في التصفيات ذاتها، عندما سجل رباعية، وقد بات رصيده حالياً 38 هدفاً في 77 مباراة. ويملك تاسفاوت 36 هدفاً، ويأتي رابح ماجر في المركز الثالث مع 28 هدفاً.

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