غريزمان: لا أشغل نفسي برقم تيري هنري

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

أكد أنطوان غريزمان، أن تحطيم رقم تيري هنري في تسجيل الأهداف للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، لا يمثل هاجساً كبيراً بالنسبة له بعد وصوله إلى 41 هدفاً، وأصبح على بعد 10 أهداف من هنري.

ولدى غريزمان فرصة تحقيق بطولة مع المنتخب الفرنسي، حين يلعب في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام نظيره الإسباني اليوم، بعدما تأهل الفريق للمباراة النهائية بعد الفوز على بلجيكا. وقال غريزمان في تصريح صحافي:«لا أشغل نفسي برقم هنري، وكل ما يهمني تحقيق البطولات»

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