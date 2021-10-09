الزهراء التونسي يحصد برونزية بطولة الأندية العربية للسلة
حصد فريق الزهراء التونسي، اليوم السبت، المركز الثالث وبرونزية بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وفاز الزهراء التونسي على الاتحاد السكندري بنتيجة 78 / 73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي أقيمت اليوم، في الصالة المغطاة في برج العرب.
وأنهى الزهراء الربع الأول متقدما بنتيجة 17 / 9 وعزز تقدمه في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 38 / 27 واستمر تقدمه في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما بنتيجة 55 / 47 قبل أن ينهي المباراة فائزا بنتيجة 78 / 73.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news