السودان يفرض التعادل على غينيا مجددا ويبقي على آماله في التأهل للمونديال

المصدر: وكالات

فرض المنتخب السوداني التعادل مجدداً على مضيفه الغيني 2-2 السبت في مدينة أغادير المغربية، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم في قطر، وأبقى على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور النهائي.

وانتظرت غينيا الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر مهاجم كيرات ألماتي الكازخستاني جوزيه كانتي في الدقيقة 48، وأدرك السودان التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة أحمد محمود (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث منح مهاجم كليرمون الفرنسي محمد بايو التقدم لغينيا (67)، قبل أن ينقذ لاعب وسط المريخ أمير كمال السودان من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88.

وكان المنتخبان تعادلا 1-1 الأربعاء في مدينة مراكش المغربية في الجولة الثالثة حيث تقدمت غينيا بهدف بايو (56)، وأدرك سيف الدين تيري التعادل (72).

وهو التعادل الثاني على التوالي للسودان الذي بقي في المركز الأخير برصيد نقطتين، فيما رفعت غينيا رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، علما بأنها تملك مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد المغرب المتصدر ستخوضها الثلاثاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

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