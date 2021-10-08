فرحة هستيرية لجماهير نيوكاسل بصفقة الاستحواذ السعودية

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم أن الآلاف من جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، أحد أعرق أندية إنجلترا والعالم، احتفلوا لساعات طويلة منذ الإعلان أمس رسميا عن موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي، بمقابل يقارب 360 مليون يورو.

وانطلقت أعداد غفيرة من جماهير الفريق إلى الشوارع بمجرد الإعلان رسميا عن انتهاء ملكية إمبراطور العقارات مايك أشلي، وإتمام صفقة استحواذ صندوق استثماري بقيادة السعودية على النادي. ولوح الكثير من أنصار النادي بأعلام السعودية، وقاموا بارتداء الزي التقليدي السعودي، فرحين بالملاك الجدد الذين وعدوا بتغيير جذري على الفريق، وإعادته إلى بريقه السابق.

وتجمعت الجماهير في ساحة "سانت جيمس" الشهيرة، وعبروا عن ابتهاجهم للتغير الكبير الذي طرأ على ملكية وإدارة النادي، قائلين إنهم انتظروا هذه اللحظة بفارغ الصبر للتخلص من مايك أشلي، الذي تسبب في تراجع الفريق كثيرا خاصة على المستوى الفني.

وقال أحدهم: الأمر لا يتعلق فقط بالمال، بل أيضا بالأمل مع الملاك الجدد، ونأمل من السعوديين أن يغيروا بشكل كبير إدارة النادي، ويحدثوا أثرا إيجابيا ليس فقط على النادي، بل على المدينة أيضا". يذكر أن صندوق الاستثمار الذي استحوذ على نادي نيوكاسل يضم صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF)، ومجموعة "بي سي بي" وشركاؤه، وكذلك مجموعة "روبن براذرز".

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