كريستيانو رونالدو يزور المغرب خلال أيام لافتتاح فندقه الجديد (صور)

المصدر: حميد نعمان - دبي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتتاح فندقه الجديد في مدينة مراكش المغربية خلال أيام، بحسب تقارير صحافية مغربية، ومنها صحيفة "زنقة 20" الإلكترونية التي ذكرت أن "الدون" سيحضر حفل الافتتاح المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بحضور نجوم بارزين في كرة القدم من المقربين لرونالدو، إضافة إلى أفراد عائلته.

ويحمل الفندق علامة "بيستانا - سي آر 7"، وهي شراكة بين مؤسسة رونالدو الفندقية، ومجموعة "بيستانا" المتخصصة في إدارة الفنادق. وبات الفندق الفاخر جاهزا بعد انتهاء اللمسات الاخيرة على كل مرافقه، حيث يضم 168 غرفة فاخرة. وسيلتحق الفندق الجديد، بسلسلة فنادق مملوكة لكريستيانو رونالدو، ومنها أخرى سيتم افتتاحه في الفترة المقبلة، في لشبونة ومدريد ونيويورك وباريس ومانشستر.

ورونالدو ليس بغريب على مراكش، إذ يزورها باستمرار، وله الكثير من الاصدقاء الشخصيين من المغاربة، بينهم بطل العالم في الفنون القتالية، بدر هاري. كما زار باستمرار الفندق خلال أعمال الإنشاء، والتقى بالعمال. ويقع الفندق في واحدة من أجمل المناطق السياحية بمراكش، في منطقة حدائق المنارة، وتأخر افتتاحه بسبب تأثيرا أزمة فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news