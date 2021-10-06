تعرف إلى أبرز المباريات في تصفيات المونديال بتوقيت الإمارات غداً
برنامج التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 (بتوقيت الإمارات):
الخميس 7 أكتوبر
المجموعة الأولى
(15:00) كوريا الجنوبية - سوريا
(18:30) العراق - لبنان
(20:45) الإمارات - ايران
المجموعة الثانية
(19:00) الصين - فييتنام
(21:00) السعودية - اليابان
(22:30) أستراليا - عمان
التصفيات الإفريقية
الخميس 7 أكتوبر
(17:00) ليبيريا - الرأس الأخضر
(17:00) تنزانيا - بنين
(17:00) الكونغو - مدغشقر
(20:00) نيجيريا - فريقيا الوسطى
(20:00) رواندا - أوغندا
(20:00) غينيا الإستوائية - زامبيا
(23:00) تونس - موريتانيا
(23:00) مالي - كينيا
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