«نقابة اللاعبين»: «كأس العالم كل عامين» مشروع من دون رؤية شاملة

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

هاجمت نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، المشروع الذي يقوده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتنظيم كأس العالم كل عامين، على أن يتخذ قرارا نهائيا بشأنه في ديسمبر المقبل. وقالت النقابة في تصريح صحافي، إن اللاعبين يحتاجون إلى «إصلاح معقول وفعّال»، وإلى ما يمكن تقليل الضغط والإصابات عليهم. وتابع: هناك افتقار مطلق للرؤية الشاملة والقيادة من معظم المؤسسات. إن «الاقتراحات سواء كانت جيدة أو سيئة أو قبيحة بالنسبة لكرة القدم، لا تملك سوى القليل من الأساس لإجراء محادثة أو استشارة، لأن كل شيء يتماشى مع المصالح التجارية للبطولات المختلفة».

ولاقى المشروع اعتراضات، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر الخطة إضعافا للمونديال، وقال اتحاد أميركا الجنوبية إنه بدون فائدة رياضية.

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