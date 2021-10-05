ضربة موجعة لمنتخب العراق بعد إصابة مهند علي بـ"الرباط الصيليبي"

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي أريس سالونيكا اليوناني عن إصابة لاعب الفريق الاول والمنتخب العراقي مهند علي "ميمي" بالرباط الصليبي، وذلك في مباراة الفريق الاخيرة ضمن الدوري اليوناني امام فريق ابولون سيمي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. وذكر سالونيكا ذلك في بيان صحافين، وأبدى تعاطفه مع اللاعب، ودعاه لأن يكون قويا، ويعود سريعا إلى الملاعب.

وبموجب هذه الاصابة لن يتمكن مهند علي من المشاركة مع منتخب بلاده، حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحاجته لستة شهور للعلاج والاستشفاء.

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