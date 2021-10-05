إيطاليا تحقق في إهانات عنصرية ضد كوليبالي

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس، فتح تحقيق بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي في المباراة ضد مضيفه فيورنتينا، أول من أمس، في ختام المرحلة السابعة من الدوري.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب: «في ما يتعلق بالتعبيرات العنصرية التي قالها مشجعو فيورنتينا للاعب نابولي كاليدو كوليبالي، فتحنا تحقيقاً بعد قراءة تقارير مراقبي المباراة والاستماع إلى اللاعب». وأوضح أنه سيتصل أيضاً بقسم شرطة فلورنسا للحصول على معلومات من أجل التحقيق.

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