منتخب الإمارات الأولمبي يقسو على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة في "غرب آسيا "

المصدر: منصور السندي-دبي

حقق منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في مستهل مباريات المنتخبين لحساب المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات الأولمبية في كرة القدم، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخبي فسلطين والعراق.

وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره العراقي يوم بعد غد الأربعاء.

أنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما سعيد الكعبي "31" وعبد الله النقبي "34" وأضاف أحمد جميل الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وفي ذات البطولة فاز المنتخب العماني على نظيره الأردني بهدف نظيف، كما فاز المنتخب العراقي على فلسطين بهدف دون رد.



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