صحيفة إنجليزية: محمد صلاح أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تصدر النجم المصري محمد صلاح عنوان صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، بعد الهدف الرائع الذي أحرزه الأمس في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، والمستوى الرائع واستحق من خلال لقب رجل المباراة بعدما صنع هدف للاعب السنغالي ساديو ماني، وأحرز هدف رائع على طريقة مارادونا.

وقالت الصحيفة في عنوانها: "صلاح أثبت لماذا هو أفضل لاعب في أوروبا بهدف مذهل ومستوى مهيب أمام مانشستر سيتي.. الأن ليفربول يجب أن يقدم له أكبر عقد في تاريخهم!'".

وبهذا المقال الرائع اعتبرت الصحيفة الإنجليزية محمد صلاح أفضل لاعب في القارة وهو ما يعني تخطيه للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرتغالي كريسيتانو رونالدو، وكلا اللاعبين لم يحققا الأرقام التي وصل إليها صلاح حالياً مع فريقه الإنجليزي بعد أن أحرز 7 أهداف في 7 مباريات متتالية لليفربول للمرة الثالثة منذ انضمامه إلى الريدز في 2017.

ووثقت الصحيفة الأن حق محمد صلاح في أن ينال أكبر عقد في تاريخ ليفربول، في فترة صعبة يعيشها النادي في محاولات التفاوض وتجديد تعاقد مع "مو صلاح".

صلاح يثير جنون العالم



ومن جانب آخر أثار النجم المصري محمد صلاح جنون العالم بهدفه في مرمى المان سيتي، حيث علق على الهدف العديد من النجوم العرب والأوروبيين، وتغنوا بما قدمه اللاعب في المباراة وفيما يلي بعض التصريحات التي قيلت عن محمد صلاح أمس.



النجم الإنجليزي جيمي كاراغير: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم



غاري نيفل: صلاح يستطيع ان يكون ضمن تشكيلة أي فريق في العالم عبر التاريخ.



يورغن كلوب: الناس سيتذكرون هدف محمد صلاح في الستين سنة القادمة



المعلق رؤوف خليف: محمد صلاح الخرافي والمذهل، الحقيقة الناصعة غصبا عن الكل في العالم وان صلاح حاليا هو الأسرع والاخطر والاروع بعيدا عن شماعة الانتماء لأن اقدام صلاح تغرد لوحدها خارج السرب وارقامه تتكلم قبل اقدامه. فخر العرب كما سميته انا اولا والباقي تقليد.



المعلق الإماراتي فارس عوض: فارس عوض: "إذا لم يكن هنالك طريق، فاصنع واحداً لنفسك.. صلاح"







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