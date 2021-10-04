هدف محمد صلاح العالمي في مرمى مانشستر سيتي من زوايا مختلفة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تواصلت ردود الأفعال على هدف النجم المصري محمد صلاح، الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي بطريقة رائعة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعدما كان ليفربول متقدماً إذ لم يحافظ على هذا التقدم لينجح الفريق الضيف في التعديل وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وفرحة كلا المدربين بهذه النتيجة.

ورصد حساب رابطة الدوري الإنجليزي على "تويتر" هدف محمد صلاح العالمي، الذي أحرزه بمهارة رائعة عقب التلاعب بمدافعي فريق مانشستر سيتي وإحراز الهدف، من زوايا مختلفة، ورد فعل الجمهور على مهارة محمد صلاح في الهدف الذي أحرزه أمام أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح، في صناعة هدف ليفربول الأول وإحراز الهدف الثاني وكلا الهدفين، أثبتت مهاراته وقدرته في إحراز وصناعة الأهداف، واخفق ليفربول بهذه النتيجة في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي التي ذهبت إلى تشيلسي بفارق نقطة واحدة.





هدف صلاح العالمي في مرمى مانشستر سيتي من زوايا مختلفة 😍🔥🔥pic.twitter.com/uUoZpQzEEL — E P L W O R L D (@EPLworld) October 4, 2021

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