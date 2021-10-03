فيفا يُطلق العمل بـ «محكمة كرة القدم»

المصدر: زيوريخ ■ أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه، اعتباراً من أول من أمس، سيتم جمع كل المسائل الخلافية بين اللاعبين أو الأندية أو الاتحادات، تحت مظلة «محكمة كرة قدم»، وفي انتظار إضافة الإجراءات المتعلقة بالوكلاء.

وستكون هذه المحكمة المرجع الوحيد للنزاعات، المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين أو تعويضات التدريبات وغيرها. كما ستُعهد إلى المحكمة النزاعات التي تشمل الوكلاء، عندما يتبنى «فيفا» لوائحه المستقبلية التي تنص بشكل خاص على حد أقصى للعمولات.

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