عودة "أفشة" ومحمد شريف إلى قائمة منتخب مصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة مبدئية من 35 لاعباً للمشاركة في بطولة كأس العرب، في ديسمبر المقبل بالدوحة.

وأرسل اتحاد الكرة المصري القائمة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية التي ستخوض البطولة من بينها.

وتصدر لاعبا الأهلي الثنائي محمد مجدي "أفشة " ومحمد شريف القائمة، في الوقت الذي تم استبعادهما من معسكر المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 8 و11 أكتوبر الجاري من تصفيات كأس العالم 2022.

وسيطرت حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري عقب استبعاد أفشة ومحمد شريف من القائمة التي ستواجه ليبيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، خاصة أن الثنائي تألق في الموسم الماضي مع الأهلي، إذ حصل محمد شريف على لقب هداف الدوري، وكان أفشة أحد أفضل لاعبي المسابقة.

وتقام كأس العرب في قطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبا، فيما وقعت مصر ضمن المجموعة الرابعة مع الجزائر، لبنان والسودان.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني.

الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد "دونغا" ومحمد مجدي "أفشة" وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وأحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" و أحمد سمير وحسين الشحات ومصطفى فتحي.

الهجوم: محمد شريف و وصلاح محسن وحسام حسن.

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