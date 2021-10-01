خبر سار للجمهور السوري قبل مباراتي كوريا الجنوبية ولبنان

المصدر: وكالات

اختار المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم نزار محروس قائمة من 30 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية في سيول في السابع من أكتوبر الجاري ولبنان في الاردن في 12 منه في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الاسيوية الاولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

واختار محروس القائمة النهائية بعد تعادله الودي امس الخميس مع نظيره الصبني 1-1 في معسكره التدريبي في الإمارات، ولعب المنتخب السوري بتشكيلة غاب عنها معظم المحترفين الذين سيلتحقون بمعسكر المنتخب تباعا.

وشهدت التشكيلة عودة مهاجم الاهلي السعودي عمر السومة بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة، مما يعتبر خبراً ساراً للجمهور السوري.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان.

وضمت القائمة 21 لاعبا محترفا في الخارج و9 محليين وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى (الوحدة) وعبد اللطيف نعسان ومحمد صهيوني وتامر حج محمد وعمرو جنيات (الكرامة) ويزن عرابي (الفتوة) وسعد أحمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعبد الرحمن ويس (اوفي كريت اليوناني) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) ومؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر (الرفاع البحريني) وأسامة أومري وأحمد الأشقر (الحد البحريني) وفارس ارناؤوط (المنامة البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) واسراء حموية (الحالة البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني ) وحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وزاهر ميداني (الزوراء العراقي) واياز عثمان (لوينكوس اليوناني) ومحمد عثمان (سبارتا روتردام الهولندي) وعمر خربين (الوحدة الاماراتي) وعمر السومة (الأهلي السعودي).



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news