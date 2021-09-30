فلامنغو يلحق ببالميراس إلى نهائي "كوبا ليبرتادوريس"

المصدر: وكالات

جدّد فلامنغو البرازيلي فوزه على مضيفه برشلونة الإكوادوري عندما تغلب عليه 2-صفر أمس في غواياكيل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم ولحق بمواطنه بالميراس حامل اللقب إلى النهائي. ويدين فلامنغو بفوزه إلى مهاجمه برونو هنريكي الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 18 و50.

وكان فلامنغو، بطل 2019، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الخميس الماضي على ملعب ماراكانا الشهير. وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر المقبل على ملعب سنتيناريو في العاصمة الاوروغويانية مونتيفيديو. وحجز بالميراس بطاقته الثلاثاء بتعادله مع مضيفه مواطنه أتلتيكو مينيرو 1-1 في إياب الدور نصف النهائي ليتأهل إلى النهائي مستفيداً من أفضلية التعادل السلبي على أرضه ذهاباً.

يذكر أنها المرّة الأولى منذ إنشاء هذه المسابقة في عام 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي. في عام 1966 خاضت أندية ريفر بلايت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي الارجنتينية المرحلة النهائية، ولكن حينها كانت المباريات تقام وفق نظام المجموعات وليس بخروج المغلوب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news