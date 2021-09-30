"أين ميسي؟" تحطم قلب صغير برشلونة فاتي (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتامندي مدافع بنفيكا البرتغالي يوجه خلاله كلمات محبطة لفتى برشلونة الإسباني الواعد أنسو فاتي خلال مباراة الفريقين، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا وانتهت بخسارة مذلة للنادي الكاتالوني بثلاثية نظيفة.

El ex defensa del Manchester City, Nicolás Otamendi preguntándole a Ansu Fati “quien sos” en la goleada Benfica vs Barcelona. pic.twitter.com/sy0oWUQFv0 — Futbol de Inglaterra  (@Mercado_Ingles) September 29, 2021

وأظهر المقطع المصور من المباراة أوتامندي وهو يسخر ويتنمر على فاتي، وقال له: "من أنت؟ هل أنت ليو (ميسي)؟"، في إشارة إلى رحيل النجم الكبير وعدم قدرة فاتي ورفاقه على تعويض الأسطورة لاسيما أن إدارة برشلونة منحت فاتي القميص رقم 10 ليصبح خليفة لميسي في برشلونة.

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة في مشهد مثير لدهشة الجماهير الكاتالونية متجهاً إلى باريس سان جيرمان للعب مع صديقه البرازيلي نيمار.

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