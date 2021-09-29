نيمار يسخر من ميسي.. "ماذا تفعل هناك؟"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سخر البرازيلي نيمار من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة باريس سان جرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لاسيما أنها شهدت انبطاح ميسي أرضاً خلف حائط الصد أثناء تنفيذ الجزائري رياض محرز لضربة حرة مباشرة في صورة غريبة ومثيرة للضحك لم يعتاد عليها الجمهور من لاعب كبير بحجم "لاعب برشلونة السابق".

وكتب نيمار على حسابه في "إنستغرام": "ماذا تفعل هناك؟"، وأرفقها بوجوه ضاحكة في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي الوجود في مثل هذه المواقف.

وكان ميسي قد أحرز الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي، افتتح به سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير.

يذكر أن نيمار يحظى بمتابعة أكثر من 161 مليون مشجعاً على حسابه في "إنستغرام".

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