الاتحاد السوري يطالب الأندية بالغرامات المتأخرة.. ويلوح بالإيقاف

المصدر: جوني جبور-دبي

طالب اتحاد كرة القدم السوري، سبعة أندية، بتسديد الغرامات المفروضة عليها جراء البلاغات الرسمية وحصيلة الشغب والخروج عن الروح الرياضية في الجولات الرابعة الأولى من الدوري الممتاز.

وكشفت صحيفة البعث السورية أن إجمالي الغرامات يصل إلى 6.1 مليون ليرة سورية، موزعة بين فريق نادي الاتحاد الحلبي المطالب بسداد 1.5 مليون ليرة، ومثلها لفريقا الفتوة والنواعير، يقابلها نصف مليون ليرة فرضت على الوحدة والطليعة والكرامة، وأقلها جاءت من نصيب نادي الجيش الذي غرم مئة ألف ليرة سورية.

وأضافت: "الإجراءات العقابية التي يمكن لاتحاد كرة القدم اتخاذها بحق المتخلفين عن الدفع، تقضي بوقف النادي عن مباريات الدوري حتى يتم السداد".

وذكرت: "من الصعب على اتحاد كرة القدم اتخاذ مثل هكذا قرار، رغم أن القانون الذي وضعه الاتحاد نفسه، يجيز له اتخاذ قرار الإيقاف بحق الأندية المتأخرة عن السداد".

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