ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح القياسية.. ومدرب الفراعنة يدخل على الخط (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالإنجاز الأخير الذي حققه النجم المصري محمد صلاح بدخوله نادي المائة مع ليفربول، إذ قام الموقع الرسمي للنادي بنشر العديد من التغريدات التي يحتفي من خلالها بالإنجاز التاريخي لنجمه المصري كما نشر فيديو لأهدافه الـ100 في الدوري بقميص "الريدز".

ودخل محمد صلاح، نادي المائة مع ليفربول، عبر تسجيله لهدف في شباك برينتفورد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة البريميرليغ وهو الهدف رقم 100 مع نادي ليفربول، ليصبح أسرع لاعب في تاريح ليفربول يصل إلى الهدف رقم 100.

ولم يكتف الفرعون المصري بالرقم القياسي التاريخي الأخير الذي حققه منذ بداية مشواره داخل الدوري الإنجليزي، وهو تسجيل 100 هدف بشكل عام في مسابقة البريميرليغ، بواقع 99 هدفاً بقميص الريدز ، مقابل هدفين سجلهما مع تشيلسي في وقت سابق، ليعود الفرعون المصري ويغازل مئوية جديدة، من أجل معادلة إنجاز أساطير الريدز روبي فاولر، ستيفين جيرارد ومايكل أوين.

وأصبح نجم الكرة المصرية وهداف فريق ليفربول الإنجليزي أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف مع الفريق بالدوري الإنجليزي، إذ وصل الفرعون المصري إلى هذا الرقم عبر 151 مباراة، ومن خلفه يأتي روجر هنت (152 مباراة) ثم جوردون هودسون (167 مباراة) وإيان راش (168 مباراة).

وأصبح محمد صلاح رابع اسرع لاعب يصل للهدف 100 في البريمير ليغ مع نادي واحد (الآن شيرار 124 مباراة، هاري كين 138 مباراة، سيرجيو أغويرو 147 مباراة، محمد صلاح 151 مباراة، تيري هنري 160 مباراة).

كما سجل الملك محمد صلاح ضد 26 نادي من أصل 27 واجههم في البريميرليغ، ويعد فريق سوانزي سيتي هو الوحيد الذي لم يسجل الفرعون المصري في شباكه.

من جانبه حرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على تهنئة محمد صلاح، قائد الفراعنة، بعد إنجازه الجديد مع الريدز.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في "تويتر" أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني أكد على تمنياته الطيبة لنجم مصر بمزيد من التألق في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم والاستمرار في مساهماته الكبيرة مع زملائه في رفعة الكرة المصرية.

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