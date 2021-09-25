الزمالك يمدّد عقد مدربه الفرنسي كارتيرون

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

أعلن الزمالك، بطل الدوري المصري، أمس، تمديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة ثلاثة مواسم.

وقال النادي في بيان رسمي: «نجحت اللجنة المكلفة إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، في تجديد التعاقد مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على لقب الدوري».

وأضاف: «تسعى اللجنة لفرض الاستقرار الفني، لحصد مزيد من البطولات، لاسيما أن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية، مع الاحتفاظ بدرع الدوري».

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