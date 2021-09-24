«يويفا» يضاعف الجوائز المالية في بطولة أمم أوروبا للسيدات

المصدر: هامبورغ ■ د.ب.أ

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مضاعفة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا للسيدات، لتصبح 16 مليون يورو (18.8 مليون دولار) بداية من النسخة المقبلة، التي تقام في إنجلترا العام المقبل.

وذكر «يويفا»، أمس، أن لجنته التنفيذية قررت خطة توزيع جديدة في اجتماعها، أمس، في كيشيناو بمولدوفا.

وحصلت الفرق التي شاركت في بطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2017»، التي أقيمت في هولندا، على ثمانية ملايين يورو كجائزة مالية.

وذكر «يويفا» أن «التوزيع المالي سيشمل زيادة المبالغ المضمونة والمكافآت المبنية على الظهور في دور المجموعات»، مع الإعلان عن المزيد من التفاصيل «في الأيام المقبلة».

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