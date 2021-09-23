اتحاد الكرة المصري يتخذ قرارا مهما بخصوص انطلاق الدوري المصري بعد الاجتماع مع كيروش

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على طلب المدرب البرتغالي كيروش، والخاص بانطلاق الدوري المصري، والذي تقرر أن يكون قبل توقف شهر نوفمبر، وهو القرار الذي يتيح الفرصة لجميع الأندية للمشاركة محليا، قبل تجمع المنتخب المصري في شهر نوفمبر المقبل.



ونشر الاتحاد المصري بياناً رسمياً على موقع "تويتر"، أكد فيه انطلاق مسابقة الدوري في القسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر، التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا، في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية، بينما قرر الاتحاد تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر إقامتها غداً وبعد غد، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.



وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، إضافة إلى إلى إقامة 3 جولات من مسابقة الدوري المصري حتى 5 نوفمبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على جميع اللاعبين وإتاحة الفرصة أمام المدير الفني لمنتخب مصر لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب المصري الفترة المقبلة.

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