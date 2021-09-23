الحسين إربد ينجو من مصيدة العقبة في كأس الأردن

المصدر: جوني جبور-دبي

انتزاع فريق الحسين إربد انتصاراً صعباً من ضيفه شباب العقبة، جاء بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الأردن لكرة القدم، التي أقيمت، أمس، على استاد الحسن في مدينة اربد.

وينتظر فريق الحسين إربد، في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة الأخيرة في دور الثمانية، التي ستجمع فريق السلط مع ضيفه معان في الرابع من الشهر المقبل.

وافتتح فريق شباب العقبة التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر محترفه المصري محمد زهير، قبل أن يتكفل المدافع الكونغولي بادو بإعادة الحسين لنتيجة التعادل في الدقيقة 17، وليحرز مصطفى كمال هدف الفوز للحسين أربد عند الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وانضم فريق الحسين إربد إلى كل من الوحدات والفيصلي في الدور نصف النهائي، وذلك بعد نجح الفريقين مساء الثلاثاء الماضي في حجز مقاعدها، بفوز الوحدات على شباب الجزيرة "2-1"، واحتياج الفيصلي لحسم ركلات الترجيح (6-5) للفوز على السحاب في لقاء انتهى وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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