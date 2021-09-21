جماهير الكرة العراقية تعود إلى المدرجات

المصدر: محمد فاضل – دبي

نقلت مواقع عراقية ومنها "معرض الكرة العراقية المصورة" أن رئيس اتحاد كرة القدم العراقي عدنان درجال التقى مع وزير الصحة العراقي، وبحث معه عودة الجمهور لمدرجات المباريات التي ينظمها الإتحاد بنسبة 30-50%، دون ان يحدد موعدا رسميا، وذلك في قرار انتظره الجمهور العراقي طويلا منذ توقف الحضور الجماهيري بسبب جائحة كورونا.

وكان الدوري العراقي انطلق مساء اليوم، وفي ابرز مبارياته فوز حامل اللقب الجوية على القاسم بهدف نظيف.

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