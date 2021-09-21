"لافتة من ورق كرتون" تفرض على رونالدو التوقف لتلبية طلب شاب بريطاني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى موقف محرج أثناء توجهه إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد، حيث فوجئ اللاعب بشاب يحمل لافتة من ورق كرتون، الأمر الذي دفع اللاعب إلى التوقف من أجل الرد على طلب الشاب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الشاب البريطاني نجح في جذب انتباه رونالدو الذي كان يقود سيارة "لامبورغيني"، يقدر سعرها بـ 170 ألف جنيه إسترليني، بأدوات بسيطة لكي يقف ويلبي طلبه.

وكتب الشاب في رسالته على اللافتة: "رونالدو، هل يمكنك التوقف؟ ذلك من شأنه أن يجعلها عطلة نهاية أسبوع خاصة بي"، وجاء ذلك رغبة من الشاب في التقاط صورة تذكارية مع اللاعب البرتغالي، وهو ما قابله رونالدو بلفتة إنسانية رائعة، بعد أن توقف لفترة وجيزة، حتى تمكن المشجع الذي يدعى "كالوم" وفقا للصحيفة الإنجليزية من التقاط صورة سيتذكرها طوال حياته.

وكان رونالدو واصل سجله التهديفي الرائع مع فريقه الجديد، بعدما أحرز 4 أهداف في 3 مباريات، وكان آخرها هدفه الأول في ملعب لندن الأولمبي، والمائوي لمانشستر يونايتد في مرمى مضيفه وست هام يونايتد بتاريخ المواجهات بينهما بالدوري الإنجليزي.

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