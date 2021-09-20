رسالة مدرب انتر ميلان إلى محمد صلاح.. "فكر بقلبك يا مو"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي نصيحة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول تزامناً مع محاولات إدارة النادي الإنجليزي تجديد عقده الذي ينتهي آخر الموسم المقبل.

وقال إنزاغي في تصريحات نقلها عنه موقع "بوابة العين" إن صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، ولقد شاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي الأولى مدرباً لفريق لاتسيو، وكان هو لاعبا في روما".

وأوضح: "محمد صلاح لاعب رائع، ونصيحتي له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة المقبلة، وأن يختار الأفضل لنفسه"، في إشارة إلى التمديد لليفربول الذي يهواه صلاح حالياً ويرتبط مع جمهوره بعلاقة وطيدة أفضت في الفترة الماضية عن تتويجه مع الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي بعد غياب دام أكثر من 30 سنة، فضلاً عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019.

وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن وجود خلافات بين وكيل اعمال النجم المصري وإدارة ليفربول حول قيمة الراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه صلاح إذ يصر صلاح على ألا يقل راتبه الأسبوعي عن 500 ألف يورو وفي حال وافقت الإدارة سيكون "الفرعون" صاحب الراتب الأعلي في تاريخ لاعبي ليفربول، خصوصاً أن صلاح يتقاضى أسبوعياً 220 ألف جنيه في الأسبوع.

وتحدث إنزاغي عن النجوم العرب المحترفين في الملاعب الأوروبية، وقال إنه معجب بالجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبر أنه من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وكذلك الأمر للمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

وقال مدرب انتر ميلان: "محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي.. لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية لكن عندما عاد، لكن كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت".

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