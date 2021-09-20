هل يرحل ميسي عن سان جيرمان.. رفض مصافحة بوكيتينو وخرج غاضبا بسبب استبداله (صور)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أحرز البديل ماورو إيكاردي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز صعب 2-1 على ضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد في الظهور الأول لليونيل ميسي في ملعب بارك دي برينس والذي انتهى بخلاف مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو قد تكون له عواقب وخيمة.

وشهدت المباراة واقعة تشير إلى أن أيام الصفاء بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريق باريس سان جيرمان قد لا تستمر كثيرا، بالرغم من بداية عهده مع الفريق بسبب الخلاف الذي ظهر بينه وبين المدير الفني بوكيتينو.

وأحرج ليونيل ميسي، مدربه ماوريسيو بوكيتينو ، عندما قرر الأخير تبديله في الدقيقة 76، والدفع باللاعب المغربي أشرف حكيمي بدلا منه، وبعد خروج "ليو" من أرض الملعب توجه المدرب بوكيتينو لمصافحته، إلا أن النجم الأرجنتيني رفض مد يده، وتحدث ببعض الكلمات معبرا عن اعتراضه على استبداله، وسط حالة من الحزن العميق التي سيطرت على النجم الأرجنتيني.



وخرج ميسي من الملعب والنتيجة تشير للتعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق برشلونة.

وأرسل كيليان مبابي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وهرب إيكاردي من مراقبه وقفز ليضعها بضربة رأس في الزاوية البعيدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليظفر باريس سان جيرمان بالنقاط الثلاث.

وحافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية ليصل رصيده إلى 18 نقطة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي قفز للمركز الثاني من خمس مباريات بعد انتصاره 2-صفر على ستاد رين.

وتوقف رصيد ليون عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

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