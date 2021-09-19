"جنس ناعم" يدير مباريات للأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف رئيس لجنة الحكام الجديدة في اتحاد الكرة المصري، عصام عبد الفتاح، النقاب عن نيته الدفع بحكمات في الدوري الممتاز لكرة في نسخته الجديدة.

وقال "عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: "ستظهر حكمات جدد في الدوري الممتاز، وبدأنا بالفعل اعداد أكثر من حكمة أثبتن قدرات عالية خلال إدارتهن لمباريات في البطولات الدولية والعربية ومن بينهن، هنادي حسن وسارة سمير والمساعدة الدولية منى عطاالله".

وأضاف: "لا أخجل ان قلت بأن مصر لديها حكمات مستواهن أفضل من حكام ظهروا في الدوري المصري عبر السنوات الماضية، وسيتأكد الجميع من صدق كلامي حين تظهر الحكمات في الموسم الجديد".

وأشار "عبد الفتاح": "لدينا خطة لتطوير مستوى حكمات كرة القدم في مصر، أنا مقتنع بأن مستوى هؤلاء الحكمات يؤهلهن لإدارة مباريات للأهلي والزمالك، وواثق من نجاحهن".

وتعد منى عطا الله أول حكم نسائي لكرة القدم للرجال في مصر، اذ قامت بإدارة لقاء في دوري الدرجة الثالثة بين فريقي حلوان وأبو النمرس.

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